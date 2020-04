¡Tremendo palo! Noelia Pompa terminó estampada contra el piso

View this post on Instagram

Si es que de las caidas tambien hay que reu00edrse!!!!... esa noche no queru00eda saltar los escalones porque tenia miedo de lastimarme... Y ahi fui..a levantarme, me sacudi el polvo y saltar otra vez... Me recuerda los tropezones de la vida, si te cagas de risa con ellos... Los proximos no seran tan dificiles.. Venga mi gente a ponerle una sonrisa a todo este lio.... #fuerza #love #resiste #quien #persiste #animo #patines #rollers #indialatina #spain #argenta #spirit #light #enSeco ud83dude02ud83dude02ud83dude02