Rial con los tapones de punta: "A Feinmann a veces me dan ganas de..."

Jorge Rial descargó contra Eduardo Feinmann en un live de Instagram: “Feinmann, para mí, yo lo veo de dos maneras. Como tipo lo quiero mucho y lo conozco hace muchísimos años. De Radio 10 lo conozco, estoy hablando de la década del noventa. Me cae muy bien, lo quiero, es un buen tipo y un buen profesional también, en eso no le puedo decir nada. En cómo encara la línea editorial, y... a veces lo puteo como me debe putear él a mí. No me gustan un montón de opiniones que tiene ni su antiperonismo feroz, no me gusta la obsesión que tiene todo el tiempo con el kirchnerismo, o que hable de algunos hechos de corrupción y de otros no, pero es su manera de hacer periodismo y la respeto. Esto lo hablo como espectador, pero como tipo, no tengo nada para decirle”.

Esta tarde en Intrusos, Rial agregó categórico: “En el vivo que hice ayer a la noche, puntualmente muchos me preguntaban por Feinmann, y la verdad, es que a mí me cae bárbaro. Fuera de cámara, la verdad, lo considero un amigo y un tipo bárbaro, y un muy buen compañero de laburo, buen tipo y todo. Después yo tengo un montón de diferencias con él cuando lo veo en pantalla. A veces me dan ganas de meter la mano y sacarlo”.

Con respecto al pefil más estridente de Feinmann, Rial sostuvo: “Es un personaje que exagera muchas veces, y yo también me enojo con él en pantalla. Baby Etchecopar es otra cosa. A Feinmann sí lo banco. Con Tinelli y conmigo también pasa. Es un personaje lo que hacemos acá, no somos así las veinticuatro horas, afuera somos re copados”, concluyó Jorge a modo de chiste.