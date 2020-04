Leevon Kennedy les dijo de todo a las panelistas de LAM: "Lávense la..."

Leevon Kennedy fue detenida por robar quesos, edulcorantes y ajos en un supermercado; hecho que desató el escándalo entre los vecinos de su barrio, quienes salieron a filmar cuando la esposaron y se la llevaron con el patrullero. El supermercado mostró los videos de seguridad y de los vecinos a la policía que fue a buscarla para esposarla.

Leevon les gritó a los policías: "Me pueden soltar? no puedo respirar", y esta mañana dio su versión de los hechos en LAM y en Nosotros a la mañana. "Estoy en mi eje por que soy una mujer muy fuerte y doy la cara por que no tengo nada que esconder. Están diciendo cosas erradas, fui golpeada física y psicológicamente. Estoy toda azul, muy golpeada bajo las ropas. Sufrí una tortura que me hizo recordar a la dictadura militar", lanzó Leevon dejando muy indigando al panel de El Trece.

"Por un queso te pasean por ocho comisarías y una por fuera de la Capital Federal? es normal eso? Yo no rompí la cuarentena. Estaba con una calcita corta. Solo bajé al kiosco a comprar un chocolate y mientras estaba ahí, me atacaron un hombre y una mujer por atrás y me muelen a palos. Volví a mi casa a las 12 de la noche cuando eso fue a las 12 del mediodía. La realidad es que yo no preciso dos quesos y no robé nada".

Y agregó: "Es la esposa de dicho Supermercado que me odia . Están conspirando contra mí los dueños de ese supermercado".

En un momento muy crispado, Leevon lanzó artillería pesada contra las panelistas de LAM: "Lávense la chuchi. Chau chicas cotoreen tranquilas. Lávense bien la chuchi que la tienen sucia. Conch... sucias. Además de las manos hay que lavarse la chuchi".

Un vecino de Leevon cargó las tintas hablando sobre el supuesto procedimiento de robo de la mediática: "Siempre trae dos bolsos. En uno se ha metido perfumes, cremas, sifones, diarios a vecinos, entre otras cosas y lo peor es que nunca se quiere hacer cargo de lo que hace. No es buena vecina, en el barrio no estamos contentos con ella, muchos no la quieren. En este caso salimos los vecinos porque vimos muchos policías juntos y resultó ser ella otra vez la del hurto. Nunca ocurrió violencia como dice esta señora. Actuaron súper bien y atentos. Esa señora tiene problemas con todo el mundo, por algo será. Ahora le tocó a los chicos del súper , pero viene de un hilo delictivo desde hace tiempo. Además al Gerente que la quiso frenar yo lo conozco, es un pan de Dios y nunca tiene problemas con nadie. El intentó detenerla, le pidió que le muestre el bolso y ella lo agredió".