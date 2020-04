¡Tremendo! Mónica Farro contó el secreto de sus abdominales perfectos

Mónica Farro estuvo presente como invitada del nuevo formato de Bienvenidos a bordo, donde diversos famosos compiten en los diferentes juegos del programa en nombre de un espectador.

La vedette pasó por las diferentes instancias del juego, primero el lingote, después las barras y finalmente el verdadero o falso. Lamentablemente Mónica no pudo cumplir con el desafío, y luego del tercer error se desplomó al tanque de agua.

Previamente, Farro se había sometido a las preguntas de Guido sobre su vida personal, su segundo casamiento y especialmente su estado físico. En ese sentido, la rubia dejó al descubierto unos abdominales perfectos. Luego, al momento de calzarse una bikini, demostró horas de gimnasio y ejercicio.

"Impresionante, eso es madera. Ahí hay mucho, es una planchuela de ravioles -se sorprendió Guido sin poder creer lo que veía-. Para eso tenés que tener genética, porque yo en un momento me puse a hacer muchos abdominales... Pero después veo a mi familia y digo: 'Nunca voy a tener'".

Farro, un poco por solidaridad y otro poco por pena, lo consoló y le aclaró: "Lograr esto no es solamente hacer abdominales, no es necesario hacer mil por día. Lo importante es comer bien y entrenar. Podés hacer veinte con peso y los vas a tener". Kaczka siguió con el programa no demasiado convencido. Y algo de razón tuvo.