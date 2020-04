Tras los dichos veganos de Nicole Neumann, mirá cómo esperó Fabián Cubero a sus hijas

Luego de que Nicole Neumann cuestionara a Fabián Cubero por cambiar la dieta de sus hijas y darles de comer carne, el ex futbolista le respondió de una manera muy particular.

Ayer subió a las redes un video en Instagram donde se puede observar una parrillada surtida, con la que espera a las nenas. El tono provocador de Cubero en las redes fue su respuesta inmediata a los cuestionamientos que hizo la modelo.

Recordemos que en el programa donde se desempeña como panelista, Nicole reveló que su ex le daba de comer carne a sus hijas, pese a que en el día a día no se cocina este alimento, agregando que la ingesta de este alimento aumenta la tendencia de padecer cáncer. Además, Neumann advirtió que si el ser humano no incluyera en su dieta la carne de animales no existiría el coronavirus.