Involucran a Malena Pichot en la polémica de Casados con hijos

Tras la confirmación de que Érica Rivas no será parte de la versión teatral de "Casados con hijos", trascendieron múltiples versiones y la propia actriz hizo su descargo a través de las redes.

Ahora trascendió, que desde la producción en algún momento habían pensado en sumar al equipo de guionistas a Malena Pichot, con el objetivo de darle un aire de renovación feminista, y que se eviten los chistes machistas, a la traslación al escenario de la popular sitcom.

A partir de se conflicto, Pichot hizo un contundente descargo en Twitter: “Aclaro por lo mencionado en @Intrusos que nunca tuve nada que ver con Casados con Hijos. Nunca fui consultada en ningún momento por nada y sobre nada, y jamás me hubiera involucrado para modificar un proyecto con tantos años de éxito”.

Y agregó: “Ya que me han metido en este tema sin ton ni son, aclaro que para mi Casados con Hijos no puede ni debe modificarse de ninguna manera y como guionista me parece, incluso, una falta de respeto inmensa meterse en un proyecto de tantos años a decir qué hay que hacer y qué no”.