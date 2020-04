Escandalosa pelea en vivo entre More Rial y Fancundo Ambrosioni

Morena Rial y Facundo Ambrosioni volvieron a separarse. Según informó Clarín, el futbolista decidió abandonar el hogar que compartía con la hija de Jorge Rial y su hijo Francesco en el barrio porteño de Villa Devoto luego de una pelea que fue transmitida en vivo a través de Instagram. Horas después del episodio, Ambrosioni logró tramitar un permiso, ya que es oriundo de Córdoba, y viajó en medio del aislamiento social, preventivo y obligatorio que rige en Argentina.

La tensa relación entre los jóvenes quedó al descubierto días atrás, en una transmisión en vivo de Instagram que dejó frases que alertaron a los seguidores de "La Leona". Luego de que la persona con la que More estaba hablando le sugirió que le pegara, la madre de Francesco Benicio lanzó: “Ay, chicas. Yo no le voy a pegar, me da hasta lástima porque después él sale perdiendo”. En otro momento, se lo escucha a él decirle “Tóxica” y a ella replicando “Tóxica será tu vieja”.

Después de contar que él le había "metido los cuernos" en reiteradas ocasiones, Morena fue hasta donde estaba Facundo, quien también estaba conectado, y luego de escuchar algo que él susurró, ella le lanzó un exabrupto. Indignada, la joven de 19 años continuó descargándose contra el padre de su hijo de un año: “A mí no me digas lo que tengo que hacer. Te voy a romper la cabeza. Él se piensa que a mí me importa lo que sigue haciendo. Pobre. Un día de estos va a morir y (esto) va a quedar de recuerdo. Cinco minutos más de vivo y vamos a las piñas, literal”.