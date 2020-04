Destruyen a María del Cerro por mostrar a su hijo recién nacido en...

Hace exactamente 8 días, María del Cerro dio a luz a su segundo hija, Cala. En tiempo récord, la actriz y modelo hizo una producción para la revista Gente con su beba y muchos lectores comenzaron a especular con una violación de la cuarentena para la realización de las fotos y cuestionaron que la niña fuera expuesta tan pronto.

Frente la polémica, María del Cerro respondió: "¡Feliz por haber hecho esta producción en casa! Luego de semanas de inciertos y miedos, nos encontramos jugando con Meme, Mila, Cala y Yoa a ser productores, fotógrafos, iluminadores, maquilladores y vestuaristas. Con trípodes de teléfonos y una cámara armamos un muy lindo set. Hicimos lo mejor que pudimos y salieron buenísimas. ¡Era todo un desafío! Nosotros sacamos siempre muy lindas fotos para las redes, pero nunca para una revista. Les mandamos más de 70 fotos ja ja",

Y agregó: "Nos divertimos muchísimo haciéndolo. Mila posando y diciendo 'es para la revista, Yoa', 'papá vos ponete acá', 'yo la tengo a Cala que soy la hermana mayor', 'papá, vos con camisa de jean como yo, eh'. ¡Todo un personaje como nos tiene acostumbrados! Cala, una Santa, posó con todos muy tranquila. Meme en medio de todo esto se dejaba armar los looks por Mila y me sacó unos fotones cual fotógrafo profesional. Yo a cinco días de parir y todavía algo dolorida acepté la propuesta de @revistaGenteok porque me parecía muy lindo hacer esto en familia y poder mostrar lo más lindo que tenemos. ¡Los queremos!".