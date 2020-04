Destapan los cinco motivos por los que bajaron a Érica Rivas de Casados con hijos

Érica Rivas no será parte de la obra teatral "Casados con hijos" y eso dio lugar a múltiples versiones. Recordemos que la propia actriz desmintió los rumores y dijo que ella estaba dispuesta a formar parte del espectáculo.

Esta tarde en "Intrusos", Rodrigo Lussich reveló las cinco claves de la sorpresiva salida de la actriz:

1- Crisis con los autores y la versión de que estuvo involucrada Malena Pichot: "Ella estaba enfrentada con los autores, comenzaron los problemas cuando les pedía cambios en el guión y quería instalar como guionista a Malena para que ponga chistes feministas en la obra. Le dijeron que es un formato vendido de Sony, que está autorizado para determinada cantidad de gente, los guionistas son Diego Alarcón y Axel Kustchevasky".

2- "Es humor de cuarto grado", habría dicho Rivas cuando leyó el libreto.

3- Los spots publicitarios que no quiso grabar: “Esta crisis fue a fin de año, cuando ya se supo que la cosa venía muy negra. Cada actor tenía que grabar su spot para radio a expensas de RGB, la productora de Gustavo Yankelevich que lleva el proyecto. Ella no quiso grabar los spots porque uno tenía un chiste sobre los veganos".

4- "Si hay chistes contra veganos, que haya chistes contra carnívoros capitalistas", se habría quejado Érica sobre los spots.

5- El antecedente de Ricardo Darín y los 40 mil euros: "En la producción y el elenco llamó la atención la actitud de Érica Rivas porque conocían un antecedente. Cuando ella se bajó de la gira española con Darín tras pelearse con él, Darín dijo que no quería saber nada de hacer esa gira con ella y la terminó haciendo con Andrea Pietra. Los actores del elenco recibieron la información que ella le exigió a Lino Patalano, productor de la obra , 40 mil euros por lucro cesante. Eso no le gustó al elenco. Dijeron ‘¿se sube a esto para después reclamar y no hacerlo?’. Por eso la bronca de decir ‘me echaron por WhatsApp, yo no me bajé".