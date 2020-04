Así respondió Nicole Neumann a la provocación de Fabián Cubero por recibir a sus hijas con un asado

Nicole Neumann y Fabián Cubero protagoizan un nuevo escándalo mediático. Esta semana, las tres hijas del matrimonio volvieron a la casa de su papá para pasar algunos días junto a él. Sin embargo, lo que llamó la atención fue un posteo que el futbolista realizó en las redes , donde se lo veía preparando un asado para recibirlas.

Sin dudas, esto fue tomado como una provocación hacia la modelo, quién en los últimos días fue tapa de la revista Caras en la que aseguró que el consumo de carne es perjudicial para la salud.

En este sentido, la modelo hizo referencia al tema durante su participación en Nosotros a la mañana : "No sé qué decir. Para mí no es sorpresa. Siempre dije que del otro lado comen carne y no es que yo las obligue a no comer tampoco. Yo en casa vivo con una filosofía, les transmito lo que me parece que es mejor para su salud y sobre todo para convivir con el medio ambiente y con los otros seres sintientes. Trato de transmitirles esa empatía, ese cuidado y después bueno, son chiquitas y ellas con el tiempo irán decidiendo", comentó.

Tras dar a entender que esta es una de las tantas provocaciones que vive a diario, aclaró: "Cuando no están conmigo yo no puedo estar controlando. Esto es moneda corriente, no me sorprende para nada. Igual esto es lo de menos, es la punta del iceberg, no saben todo lo que hay debajo".

Rápidamente dejó en claro que ella no presiona a sus hijas para dejar de consumir ciertos productos, aunque reveló que dos de ellas van por el mismo camino: "A la más chiquita y a la más grande las veo más interesadas y conscientes. Dejaron la leche de vaca por la de castaña de cajú. Les compré un shampoo y una crema enjuague de aloe vera y les cuento que así cuidamos el medio ambiente porque no tiene químicos y no lo testean en animales", afirmó.

"El doble mensaje es complicado por eso no las presiono. En casa tenemos cierta forma de alimentarnos pero no va más allá porque no quiero generarles más conflicto. Yo les puedo hablar por mis acciones y actitudes, las del otro ya son del otro", señaló.