¡Sorpresivo! Fede Bal salió en defensa de Nicole Neumann: "Ojo, no está tan..."

Su00e9 que esta tapa va a generar debate......por favor, si van a escribir algo, que sea sin agresiones y vayan primero a informarse du00f3nde y por quu00e9 se generu00f3 esta pandemia (no importa las teoru00edas si x la naturaleza o el humano) si no, quu00e9 fue lo que la transmite a un ser humano en 1er lugar y cuu00e1ntas de las pandemias en la historia, han sido transferidas de animales a personas, si ?? O sea, con fundamentos concretos...... Vengan de a uno !!!ud83eudd17 Pelo,make up , producciu00f3n y fotografu00eda by :ME (jaja) . Producciu00f3n @solmirandaok