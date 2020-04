La pregunta de Flor Vigna que incomodó a Tini Stoesel durante un vivo

Tini Stoessel realizó un vivo en su cuenta de Instagram para seguir en contacto con todos sus seguidores, en medio de la pandemia del coronavirus que azota al mundo.

Entre las fans que estaban viendo la transmisión se encontraba Flor Vigna, a quien la cantante invitó a sumarse para mantener una charla. Pero el momento se volvió tenso cuando la bailarina le hizo una pregunta que incomodó a la cantante.

View this post on Instagram ud83eudd0d A post shared by TINI (@tinistoessel) on Mar 30, 2020 at 11:57am PDT

En medio de rumores de crisis entre la artista y Sebastián Yatra, con quien no se ve hace semanas por el aislamiento social, la bailarina le preguntó a Tini: "¿Sufriste mucho por amor?", pregunta que sorprendió a Tini, quien dio varias vueltas para responder.

"Las emociones están para vivirlas también. Hay dolores que son inevitables", dijo Flor. "Sí. Quizás con el que peor la pasás y más sufrís es con el que más terminás aprendiendo", le respondió la cantante antes de escucharse un suspiro de fondo. Luego, agregó: "Sufrir por amor, ¿quién no sufrió por amor? Cuando uno toma la decisión de enamorarse, corre el riesgo de sufrirlo o tal vez no. Uno nunca sabe, tampoco paralizarse. El miedo paraliza y no te deja avanzar, no está bueno eso", sostuvo la joven.

"¿Te pasó que alguna vez te hartaron y tuviste ganas de pegarte un año sabático?", preguntó luego Vigna. A lo que Stoessel, entre risas, respondió: "Todo lo que haga mejor y feliz a la persona me parece buenísimo. Todavía no me sucedió, quizás porque todavía soy joven. Quizás mas adelante cuando sea madre. Siempre supe que quería ser mamá, es el sueño de mi vida, es una de las metas y sueños más grande que tengo", confesó Tini.