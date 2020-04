Tini Stoessel aclaró cómo está su relación con Sebastián Yatra

Tini Stoessel está transitando la cuarentena en Buenos Aires junto a su familia. "Ya no sé hace cuánto tiempo estoy acá en casa. Más de un mes", dijo la cantante en Cortá por Lozano, aclarando que ella comenzó el aislamiento antes de que saliera el decreto en Argentina, ya que le tocó resguardarse apenas llegó de su gira europea.

La artista contó que transita sus días entre composición de nuevas canciones, pero también se permite descansar y ver películas.

Con respecto a los rumores de crisis y separación con Sebastián Yatra, quien está haciendo la cuarentena en Medellín (Colombia), Tini respondió: "Siempre tuve relaciones a distancia, entonces forma parte de mi vida, siempre me pasó. No solo con mi novio, sino también con mis amigos y familia. Si bien me acompañan, siempre hay algún momento en que me encuentro sola en un hotel".

Sobre la polémica de que ella dejó de seguir a Yatra en Instagram fue categórica: "Nunca lo dejé de seguir. Es mentira, eso lo inventaron. Es difícil la relación a distancia. No tenemos la posibilidad de tomar un avión y vernos".

A la hora de aclarar si situación sentimental, esbozó: "Estoy muy bien. En el momento en que tengamos que decir algo, lo diremos juntos, nos pondremos de acuerdo. Por ahora estamos juntos. Pero no es fácil. Cada pareja es un mundo. Cada pareja necesita sus tiempos, sus espacios para procesar todo lo que está sucediendo en el mundo, con nosotros, con la familia. Si tenemos que contar algo en algún momento, lo haremos juntos. Por ahora estamos bien".