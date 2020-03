Excelente compañía: ¿con quién pasa la cuarentena Flor Vigna?

View this post on Instagram

Se acuerdan del vestido que tenia que buscar ayer? Es este , llegue al vestido la torta y la juntada ud83dude03 Reafirmo que tener Rappi Prime #esdecrack porque por 199 tenu00e9s envu00edos ilimitados, descuentos en mensajeru00eda y un montu00f3n de beneficios sorpresa @rappiargentina