¡Emotivo! A 21 años de su muerte, Mirtha Legrand recordó a su hijo

Mirtha Legrand se encuentra cumpliendo la cuarentena obligatoria en su departamento en Palermo. Desde allí decidió volcarse a sus redes sociales para recordar a su hijo, Daniel Tinayre, a 21 años de su muerte. La diva publicó dos fotos en las que se la ve a ella junto a él y su hija, Marcela.

"Al cumplirse un nuevo aniversario de tu partida, te recuerdo junto con toda la familia y tus amigos de toda la vida, con el mismo amor y cariño que nos diste en vida. Nunca te voy a olvidar, Dany querido", escribió Mirtha.

Recordemos que el año pasado, cuando se cumplieron dos décadas de su muerte, Mirtha se emocionó en la apertura de su programa y le dedicó unas tiernas palabras: "Mi hijo Daniel Tinayre, donde quiera que estés, estás en el cielo. Mi emocionado recuerdo y mi amor de siempre…".

Y siguió: "El ser más bueno que he conocido en mi vida. Qué rico era, precioso, muy buenmozo, y tenía una sonrisa tan linda, contagiosa, nos hacía reír. Era la persona más buena que conocí en mi vida, la más bondadosa. Falleció en mi casa. Yo le leía libros cuando estaba en la cama, me ponía una bata, me iba al lado de él y le leía, y él me miraba… Recuerdo el momento que murió, me decía que quería ver el sol, la calle, los árboles. Estaba frente a un ventanal enorme, dio vuelta la cabeza y se durmió".

Daniel Tinayre murió en 1999 tras meses de luchar contra un cáncer de páncreas. Poco era lo que se sabía de su vida privada. Trabajaba en un veterinaria en la calle Thames, en el barrio de Palermo. Era un de sonrisa contagiosa. Un tipo pintón con una vida reservada.