¡Re escotada! La chilena Cami dejó con la boca abierta a todos en las redes sociales

La cantante Cami sigue dando de qué hablar en sus redes sociales ya que constantemente comparte fotos de ella que deja perplejos a sus fanáticos que están repartidos por todo el mundo.

Sin embargo su voz no es lo único que llama la atención si no que también sus espectaculares looks que cada día suman más adeptos que emitan a la bella artista.

En esta oportunidad hace un par de horas atrás la cantante que se hizo famosa por participar en el programa The Voice Chile compartió en una de sus historias de Instagram una foto de ella donde se la ve luciendo un conjunto negro con un estrepitoso escote.

Desde que salió segunda en el mencionado Reality Show, su popularidad empezó a crecer a pasos agigantados, tanto es así que el sello Universal Music confió en ella para promocionar su música.

Actualmente la chilena se encuentra aislada en su país trabajando en lo que será su próximo trabajo discográfico que sin dudas será todo un éxito.