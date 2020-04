Una buena en tiempos de pandemia: la Escuela de Cine cumple 30 años

Permítanme hablarles de otra enfermedad. De un virus (feliz y emocionante; no como ese otro que hoy ocupa y preocupa con razón a toda la humanidad) que se incubó y se reprodujo en silencio y con pasión indomable superó contratiempos durante todos estos años, para llegar a cumplir, hoy, 30 abriles.

Quizá no estoy siendo justo. Las esporas cinéfilas ya se habían esparcido en el carril Cervantes, en la década del 40. Aquella vieja productora, Film Andes, está en el principio de todo y hoy, si hablamos de los inicios del cine en Mendoza, debemos dirigir nuestra mirada a esos grandes galpones bajo cuyos techos de chapa se hicieron realidad tantos sueños. Allí está entonces nuestro paciente cero.

Aquí y allá, entre debates y películas miradas con desconfianza por las salas comerciales, los cineclubes mantuvieron activo el germen, creando audiencias ávidas por profundizar la experiencia audiovisual y traspasar el rol del mero espectador.

Ese deseo, un poco a lo Alicia, de “atravesar el espejo” y habitar con curiosidad voraz el detrás de escena, de descubrir el mundo de la creación cinematográfica, se alojó en muchas mujeres y hombres de nuestra provincia, quienes se transformaron en portadores asintomáticos del maravilloso delirio de querer “hacer cine”, sin tener un lugar donde aprender a darle cauce a sus

ambiciones.

Fue entonces cuando, en abril del 90, la feliz conjunción del Estado (la Municipalidad de Godoy Cruz) con el empuje de un grupo de tenaces soñadores forjó el nacimiento oficial del virus IES 9-017, algo así como el nombre legal – académico - científico de lo que hoy conocemos como La Escuela de Cine.

La CARENCIA DE UN EDIFICIO PROPIO le ha dado a la institución cierto atributo de “amigo invisible”. Esforzada y forzosamente trashumante, se ha desplazado por Godoy Cruz y Capital durante toda su historia, haciéndola a veces difícil de ubicar e incluso conocer (“¿Hay una escuela de cine en Mendoza?”, se suele escuchar a veces ante su mención). Este nomadismo ha galvanizado el espíritu de quienes la han transitado, conformando en sus orígenes casi una sociedad secreta y hoy ya una comunidad virtual que valora el contagio humano de esta pasión, generando un poder capaz de superar históricas dificultades.

Treinta años después de su nacimiento, el virus de la Escuela de Cine está firmemente instalado. Su labor señera en tierras vírgenes ha abierto caminos que hoy otras instituciones, conformadas en gran medida por docentes y egresados de la Escuela, desean transitar. No hay canal de televisión o productora mendocina donde no estén ex alumnas o alumnos de la Escuela. Es muy posible que hoy, sin saberlo y mientras esperás en tu casa que pase el temporal de la pandemia, estés viendo alguna serie, corto o película hecha por ex estudiantes de la Escuela. En varios continentes sus egresados crean y desarrollan nuevos mundos audiovisuales. Incluso hay mucha gente que pasó brevemente por la Escuela y hoy aplica en su trabajo cotidiano el saber aprendido en ella. Hay más casos de infectados por el conocimiento de la Escuela que los oficialmente registrados…

Hoy el cumpleaños nos llega en obligado resguardo, pero no en silencio. Basta con que nuestros estudiantes enciendan la cámara de sus celulares para que las historias se sigan contando, para que podamos mirar y escuchar las imágenes y sonidos del mundo con una perspectiva propia, para que la vida adquiera una forma poética con sus miradas. En la Escuela les inoculamos este virus

para que transforme sus vidas. Para siempre. Y no hay vacuna contra esto. En la Escuela estamos enfermos de cine. Por muchos años más.

Patricio Pina

Rector