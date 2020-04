Inés Estévez fulminó a los que se suman al cacerolazo: "Son unos..."

En un principio, parecía que la pandemia mundial de coronavirus llegaba a la Argentina para cerrar la grieta política, pero en estos últimos días las divisiones han vuelto a recrudecer. Parte de la sociedad, se manifiesta todas las noches haciendo sonar cacerolas en sus balcones para mostrar su disconformidad con los altos sueldos que cobran los funcionarios públicos.

La actriz Inés Estévez mostró su indignación por una acción que no cree oportuna para la instancia de crisis sanitaria que estamos transitando: “¿Ahora por qué son las cacerolas? 21:30. En el momento en que corremos TODOS peligro de muerte pintan desestabilizadores a cuestionar a quienes nos comandan en la emergencia con integridad. Sabemos con claridad que quien se suma a ese plan es ignorante, necio, o le chupa un huevo tu vida. ¿Ok?”.

Noticias Relacionadas El desesperado pedido de Inés Estévez a Mauricio Macri

Si en el momento en que corremos TODOS peligro de muerte pintan desestabilizadores a cuestionar a quienes nos comandan en la emergencia con integridad, sabemos con claridad que quien se suma a ese plan es ignorante, necio, o le chupa un huevo tu vida. Ok? — Ines Estevez (@IneEstevez) April 2, 2020

La actriz recibió múltiples muestras de apoyo, pero también hubo quienes la cruzaron con comentarios contundentes: "Que los ciudadanos comunes le pidamos al Estado cooperación no es desestabilizador, es democracia", "Me parece que no entendiste la consigna del cacerolazo", fueron algunas de las devoluciones que recibió.