El "Pollo" Álvarez propone "echar del país" a una polémica figura

Alexander Caniggia violó la cuarentena hace unos días al circular por una autopista. Y más tarde, se burló a través de las redes en un par de oportunidades de los oficiales que lo detuvieron.

Este jueves, en Nosotros a la Mañana , el Pollo Álvarez cargó contra el mediático: "No sé qué tiene Alex, pero cuando abran las fronteras podríamos hacer una vaquita y bueno, un vuelo. Porque la verdad es que es un montón, se burla todo el tiempo de la gente y es muy irrespetuoso con nuestro país"-

Y agregó: "Estos son los casos en los que se me va el protocolo, primero porque no me gusta que se burle de la fuerza policial, y también porque no me gusta que alimente las diferencias entre las clases sociales. Él cree que el que tiene más plata es más importante y no, estamos todos iguales. Eso el virus te lo deja muy claro. Resta mucho".