¡Despampanante! La hija de Ricardo Montaner paralizó a todos con un osado traje de baño

Una vez más la hija de Ricardo Montaner, Evaluna enamoró a todos sus seguidores de Instagram con una foto donde se la ve nadando con un diminuto traje de baño.

Sin dudas este posteo no sólo enamoró a su reciente esposo Camilo si no también a sus millones de seguidores que no pararon de reaccionar ante el posteo con miles de likes y comentarios.

Hace unos días atrás la bella cantante en sus redes sociales promoció el tema de su esposo Favorito que parte su último trabajo discográfico.

En tanto que en el reciente posteo que subió la hermana de Mau & Ricky a la osada fotografía la acompañó con una gran frase que llama a la reflexión teniendo en cuenta el momento que está viviendo el mundo con el coronavirus.

Parte del mensaje que escribió Evaluna fue "aquí, donde no existe otra cosa que ese momento. Donde el frío del agua te hace suspirar cuando te toca el ombligo".