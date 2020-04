Vero Lozano habló de su relación con Mariana Fabbiani: "Cero careta"

Después de que Mirtha Legrand confundiera a Mariana Fabbiani con Vero Lozano durante la transmisión de de Unidos por Argentina, surgió el rumor de que había una especie de enemistad entre las jóvenes conductoras.

"Mirtha le dijo ‘Vero’ a Mariana porque por rutina estaba programada yo en esa entrevista, la producción le habrá avisado que iba a hablar conmigo, y como la rutina se desfasó vino la confusión", aclaró Lozano al aire del ciclo radial Por si las moscas, por La Once Diez.

"La verdad ni ella ni yo tuvimos problema, recibimos la rutina, trabajamos muy bien, muy orgánicamente, el día anterior nos preguntamos qué íbamos a usar, cero careta", contó.

Sobre el programa en sí, la conductora de Cortá por Lozano expresó: "A mí me pareció copado, en un momento tiré el chiste a lo Pinky, porque sí me pasó que el tono me parecía muy monocorde. Pero realmente me gustó la idea de estar todos juntos, y de colaborar con una entidad importante como la Cruz Roja”.