¡Picante! Malena Narvay contó detalles de su ruptura con Julián Serrano: "No fue una relación sana"

Luego de que Julián Serrano confirmara el final de su relación amorosa con Malena Narvay, ahora fue el turno de la actriz quien dio más detalles de la ruptura después de que el youtuber dijera que estaban en un "impasse".

En diálogo con Teleshow, reveló que Julián fue quien decidió separarse: "No hablé de esto antes porque fue una época de muchas cosas juntas, la decisión de separarnos no fue mía y estuve muy triste, él me dijo que necesitaba un tiempo para experimentar otras cosas".

"Siento que de a poco vuelvo a ser yo porque estuve muy perdida y ahora me estoy reencontrando", contó sobre su estado dde ánimo actual.

Luego, se encargó de lanzar una fuerte definición sobre su relación: "No estoy preparada para tener contacto. No me ayuda. No voy a meterme en profundidad pero más allá del final, fue una relación que tuvo momentos de mucha felicidad y amor, sobre todo al principio, pero la verdad que por otros momentos no fue sana y a mí me costó mucho verlo en ese entonces, pero cuando duele el pecho tan seguido y hay más lágrimas y ‘perdones’ que risas y crecimiento juntos, es porque algo no está bien. No está bueno acostumbrarse a aguantar lastimaduras por amar a alguien por más de que lo ames con toda tu alma. No está bueno perder tu amor por vos. Obviamente puede haber obstáculos y problemas en una pareja, pero el amor no tiene que ser en mayor parte aguantar o sufrir. El amor debería ser en su mayoría para fluir y darnos alegría y crecer, o por lo menos yo creo en eso", finalizó.