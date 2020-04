La reacción de Flor Peña al enterarse de la ausencia de Érica Rivas en "Casados con hijos"

Hace unos días se confirmó que Érica Rivas no iba a ser parte del regreso de "Casados con hijos" en formato teatral. Tras el anuncio oficial de la producción, la actriz tuvo que salir a aclarar en sus redes sociales que no fue ella quien renunció al proyecto y dio su versión.

Ahora fue el turno de Florencia Peña, quien se manifestó en Twitter con un inesperado "me gusta" en una publicación en la que el periodista Ángel De Brito, explicó la verdad sobre la ausencia de la actriz que interpretaba al personaje de María Elena.

"No se la despidió, sino que simplemente no llegaron a un acuerdo. Entre todos sus exigencias, figuraba el pedido de un ‘asistente’ pago por la producción. O sea, más dinero. Corrigió el último guión con un fibrón indeleble con todos las partes que no le gustaban. La producción le explicó que esos cambios no eran posibles, y ahí se terminó su participación”, explicó el conductor de Los ángeles de la mañana.

"Su posteo no cayó bien en el elenco porque expone a todos a una situación incómoda. Porque se ubicó en un ‘rol de víctima’ cuando simplemente no hubo un acierto artístico. Tampoco es Hamlet, sino una versión renovada y aggiornada de Casados con hijos", agregó el periodista.

Sin embargo, Rivas insiste con que los productores le informaron que se quedaba sin trabajo. "Ante todo, me gustaría que sepan que lo que más amo en la vida es hacer reír", sostuvo en el comienzo del descargo que compartió en su cuenta de Instagram, en la que tiene casi 200 mil seguidores. "Y que les agradezco muchísimo que le guste reírse conmigo: yo adoro, agradezco y disfruto a María Elena, y estaba feliz de volverme a encontrar con ustedes haciéndola en el teatro", sostuvo la actriz.

"Quiero aclarar que no me bajé del proyecto Casados con hijos en el Gran Rex. Y no es verdad que tengo compromisos laborales que me impiden hacerlo en la nueva fecha anunciada. Antes de empezar la cuarentena los productores me comunicaron por WhatsApp que no iba a participar, o sea, que me quedaría sin trabajo", agregó.

Por su parte, pidió una explicación de parte de las productoras al frente del proyecto, RGB Entertainment, de Gustavo Yankelevich, y Telefe: "Sería bueno, entonces, que se preguntara a ellos por qué tomaron esta decisión".

"Les abrazo en este momento tan difícil. Quedémonos en casa. Es tiempo de cuidarnos", concluyó.