El duro momento que atraviesa Carmen Barbieri: "Estoy desesperada..."

Carmen Barbieri atraviesa un duro momento e el plano familiar. Luego del fallecimiento de su esposo, Santiago Bal, a los pocos meses se entera que su hijo, Fede Bal, tiene cáncer de intestino. Pero a este drama se le sumó la problemática que conlleva la cuarentena por el coronavirus. Y en una reciente entrevista la actriz contó las dificultades que tiene para ver a su hijo y cómo eso alteró su estado de ánimo.

"Es verdad que soy fuerte, por algo Fede me dice siempre que soy una leona, pero sabés que por dentro no puedo más. ¿Vos entendés que no puedo abrazar a mi hijo? ¿Sabés lo que significa no poder contener a tu hijo en un abrazo de madre, lleno de amor, de esperanza, de coraje? Es muy duro, muy duro", explicó la capocómica.

Como Federico está dentro de la población de riesgo, sólo se ven cuando él va hasta el sanatorio para someterse a la quimioterapia. "Lo veo a través de videollamada, hablamos todo el tiempo, pero el momento en el que nos vemos cara a cara es cuando va a la sesión de rayos y quimioterapia al Fleming, que pasa por casa y lo veo desde la puerta, a través del vidrio del auto", contó la artista.

Para finalizar, Carmen reconoció que la situación la tiene muy mal. "Obvio que estoy fuertísima para afrontar el tratamiento con Fede, aunque me siento desgarrada por dentro. No te olvides que a mí la vida me viene castigando desde hace dos años: primero se murió mi mamá, al año siguiente se murió Santiago, y empezamos este año con el cáncer de Fede. ¡Es mucho! No termina de sanar una herida que ya aparece otra".