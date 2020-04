¡No los perdona! Karol G se encuentra con quienes la ofendieron ¡Mira lo que les dice!

La reggaetonera colombiana Karol G es conocida actualmente como una de las figuras femeninas más importantes de la música urbana, pero esto no quiere decir que no haya tenido que pasar cosas muy difíciles cuando no era una figura tan pública.

En Venezuela la intérprete del tema “Mi cama”, vivió una situación muy incómoda cuando en un programa de televisión la trataron de ridiculizar haciéndola ver como una persona que no tenía conocimiento de cultura general.

En el show televisivo llamado “¡Qué locura!” la estaba surgiendo como una cantante expresó su opinión sobre lo que consideró una mala intención y, cómo se trataba de una broma (era un programa de cámara esconcidas), la llevaron hasta el punto más molesto en el que casi empezó a llorar y, muy indignada y ofendida, terminó arrojando un vaso de agua sobre una de las personas que participaban en el programa.

Años después y ahora convertida en toda una artista internacional, Karol G revivió el momento de esta producción y, en el marco de chistes y bromas sobre lo sucedido, decidieron rememorar la situación con la que se sintió muy ofendida. ¡Mira el video!