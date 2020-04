Famoso actor argentino confesó que no salió ni una vez de su casa durante la cuarentena

Federico D'Elia confesó en su cuenta de Twitter que está cumpliendo a rajatabla con el aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el Gobierno. Mientras tanto, hizo unos cuantos videos en sus redes sociales, incluyendo una recreación de su legendario personaje en Los simuladores.

El actor hizo un comentario que dejó en evidencia que durante 29 no se asomó a la vía pública, ni siquiera a hacer una compra de alimentos o farmacia. “Desde que empezó la cuarentena, hoy x primera vez escucho autos en la calle, no los veo porque no salgo....es así? Hay mucho movimiento afuera?”, preguntó a sus seguidores.

Desde que empezó la cuarentena, hoy x primera vez escucho autos en la calle, no los veo porque no salgo....es así? Hay mucho movimiento afuera? #YoMeQuedoEnCasa — Federico D'Elia (@fededelia1) April 17, 2020

Luego compartió