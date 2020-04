Revelan la trastienda de la escandalosa baja de Érica Rivas en Casados con hijos

Érica Rivas afirmó a través de un comunicado en su cuenta de Instagram que no se bajó del espectáculo teatral Casados con hijos, que se presentará a comienzos de 2021, sino que "la dejaron sin trabajo" ,

Sin embargo, en horas de la tarde de este viernes, Ángel de Brito brindó algunos detalles de la polémica salida de la actriz, y de algunos tratos preferenciales que habría pedido por encima del resto del elenco.

“Érica Rivas es la única actriz del elenco que solicitó cambios en el guion, y cuando lo cambiaron no acepto. No solo eso, sino que pidió más dinero 'porque voy a tener que trabajar mucho más. Corrigió el último guion con un fibron indeleble con todos las partes que no le gustaban, la producción le explicó que eso cambios no eran posibles, y ahí se terminó su participación", afirmó el conductor de LAM.

Y el periodista agregó: “Su posteo no cayó bien en el elenco porque expone a todos a una situación incómoda. Porque se ubicó en un 'rol de victima' cuando simplemente no hubo un acierto artístico. Tampoco es Hamlet, sino una versión renovada y aggiornada de Casados con Hijos”.

Por último, De Brito sostuvo que "No se la despidió, sino que simplemente no llegaron a un acuerdo. Entre todos sus exigencias, figuraba el pedido de un Asitente pago por la producción. O sea, más dinero".