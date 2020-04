No se guardó nada: Itziar Ituño reveló lo malo de trabajar en “La Casa de Papel”

View this post on Instagram

Bihar da eguna...24 ordu barru, u0026#34;La de papelu0026#34; @lacasadepapel -en 4. denboraldia Netflix-en @netflixes / Mau00f1ana es el du00eda...dentro de 24h. la temporada 4 de u0026#34; La casa de papelu0026#34; @lacasadepapel en Netflix @netflixes / Tomorrow is the day in 24 hours the part 4th of u0026#34;Money Heistu0026#34; @lacasadepapel in Netflix @netflix @vancouvermedia_