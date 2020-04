Fuerte acusación de Érica Rivas a los productores de la obra Casados con hijos

Érica Rivas quedó en el ojo de la tormenta cuando hace días se dio a conocer repentinamente que no será parte de la versión teatral de Casados con Hijos.

Con un furioso descargo, la actriz salió salió con los tapones de punta a dar su versión sobre los hechos: "Ante todo me gustaría que sepan que lo que más amo en la vida es hacer reír, y que les agradezco muchísimo que les guste reírse conmigo. Yo adoro, agradezco y disfruto a María Elena, y estaba feliz de volverme a encontrar con ustedes haciéndola en el teatro. En todos mis trabajos, pero en particular en la propuesta de la obra Casados con hijos, siempre expresé preocupación y compromiso, no solo por mi personaje, sino por el mensaje general y las ideas que se exponen a través de los chistes. Hoy cambió el paradigma y hay cosas de las que ya no nos podemos reír. Quiero aclarar que no no me bajé del proyecto de Casados con hijos en el Gran Rex, y no es verdad que otros proyectos laborales me impidan hacerlo en una nueva fecha anunciada. Antes de empezar la cuarentena, los productores me comunicaron por Whatsapp que no iba a participar, o sea, que me quedaría sin trabajo", disparó contundente la artista que dio vida a la entrañable María Elena Fuseneco en la popular sitcom.

Al finalizar sentenció: “Y no fue desde mí que trascendió a la prensa. Sería bueno entonces que se les preguntara a ellos por qué tomaron esta decisión”.