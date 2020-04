Dolores Fonzi y una foto de su lucha contra el cáncer con un fuerte mensaje

Dolores Fonzi asisitió este viernes a un chequeo de su estado de salud tras haber vencido un cáncer de mama. La actriz compartió una postal en su cuenta de Instagram con un fuerte mensaje de concientización: “Haciéndome los controles oncológicos en @fleming_iaf. No dejen de controlarse. No dejen de hacerse los tratamientos. No dejen de donar sangre. Para lo importante hay que salir”.

La artista remarcó de esta manera la validez de salir de los hogares por causas como la donación de sangre, aunque el Ministerio de Salud esté implementando un sistema ambulatorio.