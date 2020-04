¡Emotiva! Residente publicó una versión en cuarentena de "René" junto a su madre

View this post on Instagram

Acu00e1 les dejo a u201cRenu00e9u201d. No veo a mi mamu00e1 ni a mi hijo desde que surgiu00f3 todo esto pero los siento cerca todos los du00edas. Gracias mami por sentir este tema tanto como yo. Gracias a los 30 mu00fasicos que desde su cuarentena nos abrazaron con su arte. Gracias a mi maestro eterno @ruben.blades y al gran @leogenovesepiano por ser un capo infinito. Mu00fasicos: Voz u2013 Residente @residente Voz u2013 Flor Joglar de Gracia @florjoglar Voz u2013 Rubu00e9n Blades @ruben.blades Piano u2013 Leo Genovese @leogenovesepiano Congas u2013 Daniel Du00edaz @danielconga Violin u2013 Sara Caswell @saracaswellvln Violin u2013 Aurelie Gallois Violin u2013 Sara Ryan @purpleryann Violin u2013 Olivia de Prato @olivia_deprato Violin u2013 Rodrigo Cramaro @la_brasita_de_mi_chala Violin u2013 Christine Brebes @christinebrebes Violin u2013 Megumi Saruhashi @megumisaruhashi Violin u2013 Pochi Cardozo @pochi.cardozo Violin u2013 Giannis Poulios @giannis.pou19 Violin u2013 Luisa Bastidas @lulustrings Violin u2013 Sergio Sanagustin @sergio_sanagustin Violin u2013 Claudina Klejles @leonardo_piantino Violin u2013 Paloma Piantino @leonardo_piantino Violin u2013 Daru00edo Genovese @genovese8353 Violin u2013 Sergio Reyes @sergio.r.reyes Viola u2013 Leonor Falcu00f3n @leitofp Viola u2013 Pedro Vizarro @violapluspitabread Viola u2013 Lois Martin @loismartinviola Viola u2013 Victor Lowrie @lowrietafoya Viola u2013 Javier Peu00f1a @fedesiempre Violoncello u2013 Agustu00edn Uriburu @agustin.uriburu Violoncello u2013 Violeta Garcu00eda @violgarcia Doublebass u2013 Demian Cabaud @demiancabaud Doublebass u2013 Francesco Marcocci @francescomarcoccibass Doublebass u2013 Apostolos Sideris @bassostolos Doublebass u2013 Stefano Battaglia @stefanobattagliamusic Doublebass u2013 Giuseppe Cucchiara @gcbassist Doublebass u2013 Mariano Sarquiz @marianosarquiz French Horn u2013 John Clark @johnclark9181 French Horn u2013 Rafael Oliveros @rafaeloliveroshorn Mezcla u2013 Roberto Almodu00f3var @fotalmo Editing u2013 Alejandro Pedrosa @worldjunkies