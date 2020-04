Conmovedor: Mery del Cerro compartió el video del nacimiento de Cala

View this post on Instagram

Viva la Vida! u2764ufe0f En tiempos tan difu00edciles, donde reina la incertidumbre y el desconcierto les queru00eda compartir este Milagro de Dios! Este mensaje de Felicidad y Esperanza, esta Alegru00eda de Vivir, este llanto de Emociu00f3n y el Saber que todo va a estar bien aunque tengamos miedo Quu00e9 hay que estar Juntos y Unidos, que de esto salimos asu00ed! Muy movilizada por el Nacimiento de Cala, sin poder ver a Mila para abrazarla y compartir con Ella, sin poder recibir la visita de nuestras Familias y Amigos creemos que todo pasa por algo. Tenemos Fe en Dios y que estamos pronto a un muy lindo reencuentro lleno de Abrazos y de Besos. Pero hoy lo importante es estar aislados y en Casa. No puedo dejar de agradecer a los Mu00e9dicos en General y en Especial a Sandro Persichetti nuestro Obstetra, a @larasorbilli nuestra Partera, a Gigi nuestra anestesista a @Paolalactancia y a todo el equipo de la Maternidad Suizo Argentina. Otra vez nos sentimos Cuidados y Protegidos por su Profesionalidad, Cariu00f1o y Entrega. El Video que les comparto lo filmo Lara con su telu00e9fono y me lo mando a mi, es un recuerdo que nos quedaru00e1 para toda la vida. Agradecer a Uds tambiu00e9n, por tanto Amor y estar Siempre a nuestro lado. Es increu00edble la cantidad de mensajes y Buena Energu00eda que nos mandan Los queremos!