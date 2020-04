Estas fueron las razones por las que Jorge Rial decidió volver al piso de Intrusos

Luego que se decretara la cuarentena obligatoria, Jorge Rial tomó la decisión de conducir su programa desde su casa vía Skype. Recordemos que el conductor tiene 58 años y está dentro del grupo de riesgo por sus problemas coronarios y de hipertensión.

"Estoy en el grupo de riesgo por mi stent, hipertensión y problemas cardíacos, más allá de no tener la edad correspondiente. Solo hacía de casa al trabajo y del trabajo a casa, y con eso nos parecía que estaba bien. Pero después de ver tanta gente en la calle y las presiones de Romina acá, hice una videoconferencia con el médico, que terminantemente me dijo que no", había justificado en su momento.

Ahora, el conductor decidió volver al piso sorprendiendo a todos sus espectadores. "He vuelto. Estoy bien de salud, me cuidé, no salí. Esta es la primera salida que hago desde que me fui de acá", arrancó diciendo y explicó que la decisión la tomó con su médico quien le pidió que sea muy cuidadoso.

Remarcó que en el piso de América e Intrusos se cumple la distancia social. "Por eso estoy acá. Salí de mi casa, termino y vuelvo a mi casa. Nada más que vuelvo a trabajar. Eso es lo que hay que hacer si tenés permiso periodístico, ir a trabajar", concluyó.