Cinthia Fernández habló de su pasado: "Preferí salir en pelotas a tener que acostarme con un viejo"

Cinthia Fernández hizo una nueva denuncia contra su ex pareja Martín Baclini. En esta oportunidad contó detalles sobre su vínculo íntimo con el empresario, a quien acusó de "machirulo" por denigrarla como mujer.

"Yo me sentía culpable, pensaba que el tipo tenía razón, que yo era un desastre, que había sido un desastre toda mi vida y que él me había formado como una mujer que valía la pena. 'Ahora podés estar con cualquiera. Antes no podías estar con gente de nivel. Ahora podés estar con cualquiera si algún día yo te dejo. Mirá la pilcha que tenés, el auto en el que andás'. Me decía todo eso", dijo la panelista de Los Ángeles de la Mañana unos días atrás, describiendo el destrato que recibía.

Ahora, la bailarina volvió hizo un duro mea culpa de su pasado hot.

"Yo llegaba destruida a los ensayos (del Bailando) porque ese tipo, a la madrugada, me decía cosas tremendas. Y yo pensaba que él tenía razón porque a mí me pesa muchísimo, hasta el día de hoy me pesa, haber salido tan en pelotas. Pero todos tuvimos épocas, hasta la tele cambió. Cortaban polleras, estaba el baile del caño y era todo recontra explícito. Yo me la banco, pero me pesa. Yo prefería hacer eso antes que acostarme con cualquier viejo para ir a la televisión. Porque hay distintos caminos", declaró.