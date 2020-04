¡Dejó a todos sin aliento! Cami lució el bronceado de su cuerpo con un diminuto traje de baño

Camila Anastasia Gallardo Montalva, más conocida como Cami, es una compositora y cantante chilena que desde que saltó a la fama luego de participar en el programa The Voice Chile no para de cosechar éxitos.

Pero su popularidad no es sólo por su voz si no también por la belleza que la caracteriza ya que constantemente utiliza sus redes sociales para mostrar producciones de fotos que sus seguidores no paran de elogiar.

En este caso puntual la hermosa chilena subió una foto a su perfil de Instagram donde se la ve lucir un brillante bronceado con un diminuto traje de baño que le hace juego con sus llamativos ojos.

La selfie que fue tomada en el living de su casa hasta el momento cosechó más de 230 mil likes y más de 4 mil comentarios de sus fanáticos que no pararon de alabar a la bella cantante.

En cuanto a la música Cami la rompió el año pasado con su tema "Aquí estoy" por lo que este año buscará superarse con sus nuevas canciones y nuevos ritmos musicales.