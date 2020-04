La prima de Shakira presume sus músculos en un pequeño Crop Top ¡Hermosa!

View this post on Instagram

SOLIDARIDAD, SENSIBILIDAD Y PERSPECTIVA u2764ufe0f Eso es lo que tenemos que ganar en momentos como u00e9ste. Para valorar tus privilegios, tus libertades y sobretodo a esas personas que llamamos familia. Muchas veces vivimos en piloto automu00e1tico, pensado en lo que NO tenemos y damos por sentado lo que Su00cd tenemos. Hoy te invito a agradecerud83dude4fud83cudffc que tienes una casa, comida y compau00f1u00eda (sea lejos o cerca). Quisiera que tuvieras en cuenta lo que la sociedad nos estu00e1 pidiendo por el bien de todos : que te quedes en tu casa. Hoy te invito no su00f3lo a pensar en ti, te invito a pensar en los demu00e1s. Piensa en esas personas para las que esa frase impacta su bienestar econu00f3mico. Piensa en la gente que quisiera ayudar con esta peticiu00f3n pero no puede. Piensa en la gente a la que la sociedad le ha pedido que salga a dar la vida. Esta inimaginable situaciu00f3n nos estu00e1 haciendo valorar la vida, a nuestros seres queridos, lo que tenemos y nuestras libertades. #QuedateEnCasa #PorTodos #YoMeQuedoEnCasa #Covid19