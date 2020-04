¿Lo habrá superado? Belinda cuenta como uno de sus ex le rompió el corazón

La cantante Belinda fue entrevistada por el YouTuber Daniel Sosa y dejó varios testimonios jugosos, pero el que más llamo la atención de los usuarios que estaban siguiendo la trasmisión en directo fue la confesión de su primer noviazgo y la manera en que rompieron relación con ella.

La artista de origen español, nacionalizada mexicana le contó al entrevistador momentos importantes de su pre adolescencia, donde se dio su primer beso con el actor y compañero de programa de televisión, Christopher Uckermann.

“Me acuerdo perfecto del primer beso, y nunca se me va a olvidar” inició la cantante.

“Voy a decir algo que me enojaba mucho: Chris y yo éramos novios de chiquitos y sabes que me cortaba así” continuó Belinda realizando el gesto de tijeras con los dedos.

El nostálgico recuerdo es de la época en que los dos, Belinda y Christopher Uckermann, grababan “Aventuras en el tiempo”. Y la intérprete de “Luz Sin Gravedad” agregó “De repente ya no quería estar conmigo y me hizo así” y agregó también “Yo lloraba y lloraba (...) luego ya se arrepintió, pero ya no lo perdoné”.

Las declaraciones de la estrella latina demuestran una vez más que la mayoría de las personas han sufrido alguna vez por amor.