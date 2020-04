La escalofriante predicción que hizo Ludovica Squirru para el 2020

La catástrofe y el parate mundial que se está viviendo por la pandemia de coronavirus no fue advertido por varios astrólogos, tarotistas y numerológos. Sin embargo, la popular Ludovica Squirru tuvo algunas palabras muy tétricas en 2019 durante un programa radial.

"Va a ser duro, va a ser durísimo", había disparado la especialista en horóscopo chino el 11 de octubre del 2019 en diálogo con La inmensa minoría, Radio con Vos sobre lo que vaticinaba para este.

Y agregaba: "Van a haber mínimo nueve, ocho meses en los que vamos a tener que hacer la plancha, bucear, tubo de oxígeno, para ver cómo hacemos en el día a día. Porque esto no lo salva ninguno. El que gane (las elecciones presidenciales), el que salga. Estamos todos en el Arca de Noé. Estamos todos metidos como argentinos en este barco. Entonces, abramos la cabeza. No pensemos en la política económica, no. Hablemos cómo estamos como seres humanos".

El desolador mensaje de Squirru suena hoy más que nunca un presagio hecho realidad.