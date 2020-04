Barilli, sacado contra una mujer que no respetó la cuarentena: ¡estalló en vivo!

El caso de la instagramer Agustina Princeshe -quien se escondió en el baúl de un auto para ver a su novio- indignó a todos los que vieron las imágenes. Ayer fue el turno del conductor del noticiero de Telefé Rodolfo Barili, quien la acusó de ser "una estúpida".

El caso tomó resonancia durante los últimos días. La joven se filmó mientras viajaba en el baúl de un taxi a ver a su novio en medio de la cuarentena obligatoria. “Voy en un taxi y me detuvieron en el puente Pueyrredón. Me pidieron papeles que no tenía, sólo el DNI tenía, y me escoltaron hasta cerca de mi casa de pedo porque el policía se desvió. Me volví a subir al taxi, sólo que ahora vamos a pasar el control pero metida en el baúl,o sea, Cristian mirá lo que hago por vos", decía la chica en el indignante video.

Tras ver un informe del caso, el periodista no pudo ocultar su furia: "¡Qué estúpida, por Dios! Hay que ser estúpida". "Perdón, pero hay que ser estúpida. La policía que tiene que cuidarnos a todos teniendo que llevarte a tu casa. Vos haciéndote la tarada y transmitiendo por Internet que sos una viva bárbara", dijo, visiblemente enojado.

"Te quedó una causa penal y ojalá pagues por eso, porque todos nosotros, los médicos, los enfermeros, los policías, que están primeros en esa línea, están enfrentando el virus. Entonces, creerse que haciendo eso en este momento uno es vivo... la verdad, de onda, me das mucha pena", finalizó.