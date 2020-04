Jorge Rial fulminó a Marcos Peña: "Hay gente peor que el coronavirus"

El aplauso de las 21 horas que empezó como una manifestación de apoyo hacia los médicos y demás trabajadores que luchan en Argentina contra la expansión del coronavirus, mutó en estos días en algunos sectores sociales hacia un momento en el que gente se asoma a sus balcones para manifestar su disconformidad con algunas medidas Gobierno Nacional.

Sin filtro, Jorge Rial acusó al ex Jefe de Gabinete, Marcos Peña, de ser el impulsor de los cacerolazos: “¿Ustedes creían que @marquitospena y su gente estaban en cuarentena? No. Están agitando a la sociedad. Este es el instructivo que el ex funcionario le mando a sus seguidores a través de una agrupación. Primero el cacerolazo y miren lo que sigue. Hay gente peor que el #coronavirus”.

La convocatoria para el 5 de abril a las 18, tiene por objetivo reclamar por la reducción de sueldos del Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo, la creación de un fondo solidario, descentralización y toma masiva de tests, permiso a los laboratorios privados para la fabricación de insumos y exención universal de pago de impuestos a monotributistas y PyMEs durante los meses de abril y mayo; y que tiene como autor a Banquemos.com, un sitio web de militantes de Juntos por el Cambio.

Algunos usuarios salieron a desmentir los dichos de Rial, y uno de ellos sentenció: “Qué genio que es Marcos Peña. En medio de una pandemia mundial organiza con gran éxito un cacerolazo nacional. Qué raro que semejante genio haga todo en secreto pero lo copie a Jorge Rial... te extrañamos @marquitospena”.

Rial obviamente no se quedó callado y redobló la apuesta: “No me lo mandaron a mi. Es que @marquitospena y sus trolls son tan ineptos que se lo mandan a cualquiera. Por eso fueron tan imbéciles de perder una elección después de un primer mandato. Caso único en la historia. Peores no se podían conseguir”.