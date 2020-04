En plena cuarentena: Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés contaron intimidades de la pareja

View this post on Instagram

Dia 10 de cuarentena total u201chagamos como Messi, mau201d Cuu00eddense mucho, espero que en estos tiempos puedan sacar lo mejor de ustedes, los quiero y abrazo con fuerza y amor (como a mi me gusta abrazar) . Esto tambiu00e9n pasaru00e1 u2764ufe0f