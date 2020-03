¡Qué miedo! Mónica Farro fue golpeada por una mujer a la salida del teatro ¿dónde estaba la seguridad?

Mónica Farro continúa haciendo temporada de verano en Mar del Plata con la obra 20 millones, que realiza con la famosa Carmen Barbieri en el Teatro Atlas. Pero este fin de semana fue víctima de un hecho para nada bueno ya que cuando salía del teatro fue agredida por una mujer que la golpeó y luego salió corriendo.

Según informaron testigos que presenciaron el episodio una mujer simuló ser una espectadora que quería un autógrafo, fue de esta manera que logró llegar hasta donde estaba la bellísima rubia para darle un fuerte golpe en el pecho y rápidamente huir del lugar de los hechos.

Luego de este terrible acontecimiento, la modelo uruguaya manifestó ante los medios de prensa que "fue un hecho que me dio mucho miedo ya que salí a sacarme fotos con la gente que estaba afuera como hago siempre y justo cuando me di vuelta sentí un fuerte golpe en el pecho que me dejó totalmente anonadada. Yo no la alcance a verla pero según me dijeron era una morocha que salió corriendo".

Lo cierto es que el verano 2020 ha sido muy agitado para la vedette uruguaya ya que ha vivido diversos conflictos de todo tipo, ya sean amorosos, de escándalos entre compañeras o en este caso con una desconocida que la agredió sin tener ninguna razón.

Con el paso de las horas se descubrió que quien agredió a la voluptuosa bailarina fue una chica llamada Evelyn, que es justamente la expareja de su representante Daniel. La identidad fue confirmada por uno de los seguridad que estaba en la puerta del teatro.