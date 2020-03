El drama del ex guitarrista de Patricia Sosa: "Me estoy muriendo"

View this post on Instagram

A mis queridos Amigos.. a mi Gente.. quisiera contarles lo que me sucede, por u00e9stos du00edas.. Mis tratamientos de quimioterapia, han fracasado, lamentablemente.. los su00edntomas negativos de mi enfermedad, han vuelto a aparecer, y mi estado de salud ha empeorado considerablemente.. y empeoraru00e1 au00fan mu00e1s, si la BUROCRACIA DEL ESTADO me sigue negando la droga nueva, que estoy necesitando, que es Pembrolizumab 200 mg EV.. Hace 15 du00edas que me vienen dando vueltas.. y, sinceramente, yo, siento que mi cuerpo no tiene ni tiempo, ni fuerzas para dar mu00e1s vueltas.. Y gracias, que tengo GRANDES AMIGOS que me estu00e1n haciendo la segunda, ocupu00e1ndose, escribiendo, insistiendo, y rogando a los distintos estamentos,que son los que deberu00edan agilizar la gestiu00f3n, para que u00e9se bendito medicamento llegue felizmente a mis manos, y asu00ed, poder alentar una mejora, y hasta quizu00e1s una cura a mi mal, que parece insistentemente perverso.. sin u00e9sos Amigos, no su00e9 si estaru00eda todavu00eda aquu00ed.. Pero, el Amor, no siempre gana.. y, en el pau00eds de la desidia, y la incapacidad, hay que seguir rogando.. ojalu00e1 nos escuchen.. asu00ed podru00e9 seguir estando entre Ustedes, los que quiero.. haciendo lo que amo.. YO, ME QUIERO QUEDAR ACu00c1.. TOCANDO Y CANTANDO.. AMANDO Y VIVIENDO.. SEu00d1ORA BUROCRACIA!! ATIu00c9NDAME, POR FAVOR!! SEPA USTED, QUE ME ESTOY MURIENDO..