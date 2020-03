Dramático relato de Fede Bal: "Tengo cáncer en el intestino"

Fede Bal anunció a través de Instagram que le descubrieron pólipos en su cuerpo y que tuvo que viajar de manera urgente a Buenos Aires tras someterse a una biopsia.

En horas de la tarde de este lunes, el hijo de Santiago Bal y Carmen Barbieri compartió un video de más de seis minutos que rápidamente se viralizó por todos los medios y redes sociales. El mismo inicia con Federico en el jardín de su casa saludando a sus seguidores e indicando que tiene cáncer de intestino.

"Hola a todos. Quería contarles un poco lo que estoy viviendo estos días. Me están escribiendo de todos lados, amigos, periodistas, hoy que ya tengo un panorama y un camino que recorrer, quiero contarles a ustedes algunas cosas. Hace pocos días me hice un estudio, una colonoscopia y una endoscopia que salió mal. Me encontraron diez pólipos, los cuales me extrajeron, y encontraron un tumor en mi intestino"

"Tomaron una muestra y la llevaron a analizar. Hicieron una biopsia. Después de eso hablé con el clínico, me hicieron un montón de estudios más, que todos dieron bien, pero el resultado la biopsia dio que es maligno. Tengo cáncer en el intestino. Son palabras fuertes. Son Palabras de las que me estoy haciendo amigo, en estos últimos días. Soy joven, tengo 30 años, pero cada vez hay mayores casos en gente joven", confesó claramente conmovido el ex ganador de Bailando por un Sueño.

"Estoy asimilando todo esto junto a ustedes también. Me fui de la redes porque estoy viviendo un momento de extrema sensibilidad, donde cada cosa que los haters o la gente que se dedica a molestar diga, hoy me va a doler mucho más" reveló Federico.

Por último Bal precisó la futura etapa que le depara "Voy a iniciar un proceso de quimioterapia, rayos y pastillas, durante unas seis semanas. Voy tener fe y hay grandes posibilidades de que el tumor se vaya. Y, si no se va, me voy a tener que someter a una operación".