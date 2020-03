Susana Giménez sorprendió a todos con una foto retro colegiala

View this post on Instagram

Me gustaba ir al #colegio, aunque no era muy estudiosa. ud83dude02ud83dude02ud83dude02Esta foto es de cuarto au00f1o en el San Isidro Labrador. Daru00eda cualquier cosa por volver a esa u00e9poca!!!! #backtoschool #school #moments #happiness #susanagimenez #nostalgia #colegiala