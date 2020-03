Brieva amenazante: "Tenemos que instalarnos y no irnos nunca más"

Tras la liberación de Julio De Vido, Dady Brieva lanzó una polémica frase sobre la situación de la refereente de la agrupación Tucpac Amaru Milagro Sala: "Dios libre y guarde que no se llegue a morir Milagro Sala en la cárcel, porque se va a armar un quilombo grande", advirtió el actor en diálogo con El Destape.

Recordemos que Sala fue detenida en enero de 2016, y está condenada a 13 años de prisión por fraude al Estado y por encabezar una asociación ilícita. Actualmente se encuentra con prisión domiciliaria.

Pero esto no fue todo, el actor también cargó contra la falta de solidaridad dentro del peronismo con Amado Boudou, condenado a cinco años y diez meses de prisión. "No creó que William Cooke y Perón hayan dicho 'al compañero que caiga en cárcel hay que darle una mano más allá de lo que diga la Justicia. No está escrito. Pero se supone que uno tiene que agarrar y el 11 de diciembre haber dicho 'Mónica Boudou, te mando dos docenas de facturas, dos bolsitos para los chicos de fin de año y una esquelita que diga estamos acá aunque disimulemos".

El cómico conducirá el programa radial "Volver mejores". Brieva eligió ese nombre para su ciclo porque él fue quien acuñó el eslogan de campaña que el kirchnerismo enarboló en 2019: "Volver mejores era una propuesta para aquellos que se habían decepcionado por la campaña mediática contra el kirchnerismo". Además, agregó que "no tenemos que volver nunca más. Tenemos que instalarnos de una vez por todas y no irnos nunca más" .