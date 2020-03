¡Bombazo! Florencia Peña sin corpiño enloqueció a todos en Instagram ¿Se olvidó de vestirse?

View this post on Instagram

u201cPara verse bien, primero hay que sentirse bien. u201c Comer sano, hacer ejercicio, conectarme con la alegria y el placer, es parte esencial de este gran momento en mi vida. La doctora Sciales @csciales me ayuda a cuidar mi cuerpo. Se las recomiendo mucho. Es una crack!!! Consulta por mis tratamientos. #sinfiltrosud83dude0d