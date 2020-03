¡Infartante! El escote de Sol Pérez se llevó todas las miradas en Incorrectas

En su debut como panelista del programa incorrectas Sol Pérez, se llevó todas las miradas y no sólo por las reveladoras confesiones que realizó si no también por el vestido que llevó puesto ya que tenía un pronunciado escote que hacía que todos lo televidentes no pararan de mirar sus voluptuosas curvas.

En su primer día como integrante del programa que conduce Moria Casán, la hermosa rubia manifestó varias declaraciones con respecto a su físico que dejaron a más de uno con la boca abierta. La One a modo de bienvenida le dedicó el programa a la vedette con una entrevista en medio de su programa.

Allí la Sobri de Perez, como es conocida en Instagram, manifestó que "yo era muy flaquita, apenas pesaba 45 kilos y los cambios los empecé a notar cuando comencé el gimnasio. Igual siempre me dicen que soy más chiquita de lo que parezco en la tele. Pero la verdad es que sí, soy chiquita".

Con respecto al tema de las operaciones estéticas Sol Pérez recordó que cuando tenía 8 años el hermano le había roto la nariz luego de que juntos se cayeran a la pileta que éste le pegara con la cabeza. "Por eso mismo me tuve que operar del tabique donde descubrí que tenemos dos y mi hermano me rompió los dos", afirmó Solcito.

Pero continuando con el tema de las cirugías estéticas La One le consultó si tenía alguna más por lo que Pérez le respondió "sí, las lolas y nada más. Al ser tan chiquita era una tabla, yo me quería hacer de todo pero mi mamá me dijo que después con el tiempo me iba arrepentir".

Finalmente el otro motivo por el que fue el centro de la atención Sol Pérez, es el provocativo vestido negro que llevaba puesto, ya que el mismo tenía un escotazo que sin dudas se llevó la miradas de todos los televidentes y de los presentes en el piso. Por su parte la bellísima bailarina mostró dicho vestido en su cuenta de Instagram con una foto que tuvo más de 127 mil likes.