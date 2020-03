¿No será mucho? Las estrictas reglas de crianza de Juana Viale

Juana Viale decidió hablar de su intimidad familiar y reveló las reglas estrictas de crianza que utiliza con sus hijos, Ámbar (16), Silvestre (11) y Alí (7). La actriz contó su rechazo a los dispositivos digitales en el día a día de los chicos.

"Para mí el gran tema es la tecnología. En mi casa no tengo cable, el televisor está solamente para mirar películas. No hay PlayStation ni nada de eso. Que te den puntos por matar a alguien me parece un horror. Olvidate, conmigo no", aseguró en el ciclo Nunca es tarde. Sin embargo, aceptó que su hija más grande tiene más permisos. "La única que tiene más libertad es Ámbar que ya es más grande. Los más chiquitos a las 20.30 ya se van a dormir", agregó.

"Se me complica controlar cuando se van a lo del padre y a lo de la abuela porque les dan todos los gustos. La Play también. Pero bueno, ahí no me puedo meter. No voy a decirle al padre lo que tiene que hacer, no me parece correcto imponer pautas desde lejos. Tampoco soy tan mala", concluyó con humor.