La terminante decisión de Mora Godoy frente al avance del coronavirus

Mora Godoy está cumpliendo con el aislamiento social y obligatorio junto a su hija Bianca, de 12 años. En diálogo con el portal PrimiciasYa.com, la bailarina contó que se desenvuelve mejor en la limpieza del hogar que en la cocina: "Cocinando no soy muy buena y no me sale casi nada", confesó.

La artista también contó cómo piensa retomar su carrera artística cuando pase la pandemia: "Yo creo que cuando pase esto, va a ser una antes y un después para todos recién cuando esté la vacuna. En el momento que se aplique la vacuna yo dejo de tener miedo, me tomo un avión y voy a cualquier lugar. Sin vacuna no voy programar un show, no me voy de vacaciones, nada", remarcó tajante.

Y agregó: "De hecho, a principios de febrero, yo pensaba tomarme unos días de vacaciones en marzo e irme al extranjero. Tenía ganas de tomarme un avión e irme. Pero yo ya vi en ese momento lo que sucedía en el resto del mundo y dije 'ni loca me tomo un avión'. Era una locura y esto se estaba expandiendo, ahí me bajé. Me tomé 4 días y me fui a Gualeguaychú. Ya te das cuenta que tuve muchísimo cuidado. Me fui del 1 al 5 de marzo, antes que se declare todo. Por suerte no me fui al exterior".